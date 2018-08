Pas de «bébé-bonus», mais une «allocation famille» pour la CAQ

Une « allocation famille » : voilà l’approche préconisée par la Coalition avenir Québec pour donner un coup de pouce financier aux familles qui veulent plus d’un enfant. Un engagement qui représenterait quelque 763 millions pour l’État… et environ 1215 $ par deuxième et troisième enfant par famille en moyenne.

Le chef François Legault dévoilera les détails de son plan ce matin dans Brome-Missisquoi. Selon les informations données par le parti, la CAQ remplacerait le crédit d’impôt remboursable par ce nouveau programme. On le juge « plus généreux, plus équitable et plus simple » que le régime libéral.

« Les allocations maximales et minimales que reçoivent les parents seront rehaussées au même niveau pour tous les enfants, peu importe leur rang, comme c’était le cas avant 2005 », souligne-t-on.

Le programme actuel verse un maximum de 2430 $ pour un premier enfant, et de 1214 $ pour les deuxième et troisième enfants. Le plan caquiste offrirait 2430 $ pour chaque enfant. Le programme serait implanté sur une période de quatre ans.

Voilà plusieurs mois que François Legault annonce son intention de « mettre en oeuvre une politique favorisant l’augmentation de la natalité en soutenant davantage les personnes qui souhaitent avoir des enfants ». Dès l’annonce de ce projet, d’aucun avaient évoqué la ressemblance avec la politique des « bébés-bonus » du gouvernement libéral de la fin des années 1980.

D’autres détails suivront.