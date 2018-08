Le PLQ promet du renfort professionnel dans les classes

Le Parti libéral du Québec promet d’envoyer des renforts aux enseignants de maternelle et de 1re année du primaire.

Chacun d’entre eux pourra compter sur un technicien en éducation spécialisée, un orthopédagogue, un orthophoniste, un psychologue ou un autre enseignant, a promis Philippe Couillard dans la cour de l’école Hébert, à Saint-Félicien, lundi.

Le chef libéral a aussi annoncé l’instauration d’un cours anglais intensif « plus rapidement » à la fois en 5e et 6e année du primaire.

Gratuits pour les 4 ans

Les services de garde éducatifs seront gratuits pour les enfants de quatre ans, a aussi promis M. Couillard en marge de la rentrée scolaire 2018-2019.

Le chef libéral s’engage par ailleurs à octroyer « plus de soutien, plus d’argent, plus de matériels » aux centres de la petite enfance (CPE), garderies privées subventionnées et aux services de garde en milieu familial. Ces services de garde éducatifs à l’enfance proposeront un « programme éducatif bonifié » aux enfants qui y sont inscrits.

Le PLQ compte aussi retirer des mains du ministère de la Famille la coordination des services de garde éducatifs à l’enfance pour la confier au ministère de l’Éducation.

Le parti politique chiffre à pas moins de 2,8 milliards de dollars les investissements additionnels nécessaires sur 5 ans pour la concrétisation de ses promesses en matière de réussite éducative.

D’autres détails suivront.