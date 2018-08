Le PQ propose une application mobile pour favoriser le covoiturage

Le Parti québécois espère séduire les automobilistes coincés dans la circulation avec un « Tinder » du covoiturage, au moyen d’une nouvelle application qui reprend une formule qui existe déjà.

Le PQ s’est engagé, lundi matin à Terrebonne, à créer une application mobile visant à mettre en lien les personnes offrant du covoiturage et celles en ayant besoin.

Or, ce genre de plateforme est déjà en opération. Le service « Amigo express local » permet à des utilisateurs d’entrer en contact pour faire du covoiturage entre la maison et le travail.

Sur la plateforme, conducteurs et passagers peuvent trouver des covoitureurs « dont l’horaire et le trajet ressemblent au vôtre », explique Amigo Express sur son site Web. Le service permet ensuite à ses utilisateurs d’échanger leurs coordonnées et d’organiser du covoiturage.

Une prime de 4 $

À la différence d’Amigo Express, cependant, le PQ souhaite instaurer une prime quotidienne de 8 $ (4 $ pour l’aller et 4 $ pour le retour) au conducteur et au passager, à condition qu’une distance minimale soit franchie et que le trajet soit fait à l’heure de pointe.

Le PQ estime que cette mesure coûterait 29 millions la première année et un total de 313 millions sur quatre ans. Le parti souhaite réaffecter les montants du Fonds verts pour la financer, et estime donc qu’elle se fera « sans coût supplémentaire » pour l’État.

Le Parti québécois espère « retirer 150 000 véhicules des routes du Québec à l’heure de pointe » en faisant passer la moyenne de personnes par voiture de 1,2 à 1,4, à l’heure de pointe, d’ici 2025.

Une suite au Grand déblocage

Le PQ s’est auparavant engagé à abandonner le projet de Réseau express métropolitain (REM) pour plutôt lancer le « Grand déblocage » s’il prend le pouvoir le 1er octobre. Le projet comprend 21 tracés qui combinent tramways, bus rapides et trains.

À Montréal, le PQ propose notamment de relier le centre-ville à l’aéroport en allant de l’avant avec un tronçon de la ligne rose proposée lors de la dernière campagne électorale par Valérie Plante.

Pour décongestionner la ligne orange du métro, Jean-François Lisée souhaite faire renaître une ligne de tramway de 11 km sur le boulevard Saint-Laurent. Pour les résidents des couronnes nord et sud, le PQ promet un important réseau de bus rapides qui désengorgeront notamment les autoroutes 13, 15, 19, 20 et 30.

Le « Grand déblocage » a été accueilli avec scepticisme par divers acteurs du milieu du transport et de l’environnement, qui l’ont vu comme un projet complémentaire au REM.