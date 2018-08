Gertrude Bourdon accuse la CAQ d’avoir tenté de la «piéger»

La candidate vedette du PLQ, Gertrude Bourdon, accuse la direction de la CAQ d’avoir tenté de la « piéger » en annonçant à tort il y a quelques jours l’imminence de sa candidature au côté de François Legault.

« Comme citoyen, se sentir piégé, c’est le contraire de la démocratie. C’est le contraire des valeurs libérales qu’on se donne dans notre liberté individuelle », a-t-elle déclaré, en marge d’une annonce de propositions pour « améliorer accès aux soins de santé » du PLQ, samedi.

L’ex-p.-d.g. du CHU de Québec a réitéré samedi n’avoir jamais promis à Martin Koskinen — qui est directeur de cabinet de François Legault —, de grossir les rangs de la CAQ. Pourtant, un échange de textos suggérant le contraire a été dévoilé par La Presse en début de journée. Dans celui-ci, M. Koskinen écrit à Mme Bourdon : « Je crois sincèrement que nous avons l’occasion de marquer l’histoire », ce à quoi la grande patronne du CHU de Québec répond : « Je le crois aussi ».

« Je n’ai pas décidé d’aller avec la CAQ. […] À ce moment-là, je savais [que] le lendemain, j’allais rencontrer M. Legault pour lui dire […] que je n’irais pas à la CAQ », a répété la candidate libérale dans Jean-Lesage samedi.

Mme Bourdon explique ne pas avoir écarté clairement à ce moment-là une candidature caquiste, et ce, par politesse à l’égard de M. Legault. « C’était pour être simplement éduquée. […] D’aller dire à M. Legault […] que je n’irais pas à la CAQ, que je n’adhérais pas à ses valeurs, ça allait de soi pour moi, dans ma façon de travailler et dans ma façon d’être, quelque chose de tout à fait normal », a-t-elle expliqué. Derrière elle, des haut-parleurs diffusaient tantôt le tube « Secret » de Madonna, tantôt le succès I will always love you de Whitney Houston ».

Gertrude Bourdon a toutefois convenu, du bout des lèvres, que M. Koskinen a pu décoder de ses textos qu’elle était disposée à faire l’Histoire avec la CAQ. « Je peux comprendre qu’il a pu penser… Enfin, c’est ce qu’il a décidé de comprendre », a-t-elle dit tout en accusant le parti politique de François Legault de « bafouer » sa « liberté » en divulguant une correspondance privée. « Des échanges privés doivent rester privés. »

L’ex-gestionnaire du réseau de la santé dit avoir appris « une leçon » au fil des derniers jours. « Ma grande leçon ce matin que je veux vous livrer, c’est que je sais que je suis dans le bon parti. »