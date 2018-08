Le temps d’un repas, Le Devoir a discuté avec des citoyens de la circonscription de Beauharnois d’enjeux électoraux qui leur tiennent à coeur.

Photo: Félix Deschênes Le Devoir

Photo: Félix Deschênes Le Devoir

Photo: Félix Deschênes Le Devoir

« Mes clients sont plus préoccupés par Trump que par la campagne électorale. Pour protester contre Trump, les gens ne veulent plus acheter des produits des États-Unis. Ils veulent des produits locaux. C’est ce qu’on leur offre. »— Claude Morissette, du kiosque de fruits et légumes La Cabane à Guillaume à Beauharnois« Les attentes étaient élevées en matière de santé, mais le gouvernement n’a pas répondu aux attentes. On doit encore attendre des heures aux urgences, et l’accès à un médecin de famille est encore compliqué. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de santé. »— Bruno Tremblay, maire de Beauharnois« On est en banlieue de Montréal, mais on n’a pas les services. La majorité des emplois, des soins de santé et des services sociaux sont à Salaberry-de-Valleyfield ou à Châteauguay, les villes voisines. Les gens qui n’ont pas de voiture doivent payer 6,25 $ à l’aller et 6,25 $ au retour pour se déplacer en autobus. C’est un gros obstacle pour les personnes à petit salaire ou qui vivent de l’aide sociale. »— Isabelle Germain, intervenante au Coin du partage, un organisme communautaire de Beauharnois