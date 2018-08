Legault est «tombé en amour» avec McCann

François Legault a rencontré Danielle McCann lundi ; le lendemain, l’ancienne présidente directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal décidait de faire le saut en politique ; et vendredi, le chef de la CAQ a en fait sa ministre de la Santé désignée. Sans le dire ouvertement, mais c’était tout comme.

« Est-ce qu’on peut dire que cette femme est prête à gérer un grand portefeuille ? » a demandé François Legault aux militants rassemblés à Châteauguay vendredi après-midi. « Elle a toutes les qualités [pour être ministre de la Santé]… mais je ne révélerai pas mon cabinet avant le 1er octobre si je suis élu », a ajouté le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ).

« On s’est rencontrés lundi et on est tombés en amour », a-t-il dit.

M. Legault était tout sourire au moment d’annoncer la candidature de Mme McCann dans Sanguinet (circonscription détenue par le Parti québécois). La conférence de presse de la CAQ s’est tenue quelques minutes seulement avant celle du Parti libéral, où Philippe Couillard a pour sa part dévoilé explicitement que Gertrude Bourdon serait la ministre de la Santé d’un éventuel gouvernement libéral.

On le sait : Mme Bourdon a aussi été courtisée par la CAQ avant de faire faux bond à M. Legault. « Je me sens comme étant le premier choix de M. Legault actuellement », a rétorqué Danielle McCann aux journalistes qui lui demandaient si elle avait l’impression d’être un plan B.

« La rencontre avec François Legault a été pour moi un tournant, a-t-elle ajouté. Nous sommes exactement sur la même longueur d’onde. Nous avons échangé et, sur tous les sujets, nous avons la même position. […] J’ai senti avec lui une forte convergence d’idées sur les moyens d’améliorer la situation en santé. »

Rouvrir l’entente avec les médecins spécialistes sera « une des priorités » d’un mandat caquiste, a-t-elle dit.

Formée en travail social, Mme McCann détient aussi un bac en éducation et une maîtrise en administration des affaires. Elle a travaillé comme gestionnaire dans plusieurs CLSC et CHSLD avant de diriger l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal de 2012 à 2014.

Si la prochaine ministre de la Santé est Mme McCann ou Mme Bourdon, ce serait la première fois depuis François Legault (2002-2003) que ce ministre n’est pas un médecin. Selon le chef caquiste, le problème n’est pas que le ministre de la Santé est un médecin, mais plutôt qu’il n’est pas un gestionnaire.

« Il y a des médecins qui sont aussi gestionnaires. Mais un médecin qui n’a pas d’habiletés de gestion, ce n’est pas une bonne idée. C’est compliqué [ce ministère] : c’est probablement le défi le plus complexe de gestion. »