L’anglais, langue officielle au Québec, s’enfarge Manon Massé

Dans un tweet comme dans une déclaration en français de Manon Massé, Québec solidaire a déclaré jeudi que l’anglais « est une langue officielle au Québec ».

« Ce que je dis, c’est qu’actuellement, puisque nous sommes encore dans le Canada, l’anglais est encore une langue officielle au Québec », a déclaré la candidate Manon Massé lors d’un rassemblement organisé à Montréal en fin de matinée.

Une heure plus tôt, le compte Twitter officiel de Québec solidaire répondait à une question sur le statut de l'anglais au Québec en affirmant que « l’anglais est une langue officielle du Québec et du Canada ».

English is an official language of Quebec and Canada. Our engagement to adopt the law on universal accessibility and the recognition of sign language an official language is essential towards making Quebec up-to-date for all Quebecers.

Peu de temps après, Manon Massé est revenue vers les médias pour s’amender. « C’est clair que l’État du Canada a deux langues officielles. L’État du Québec a une langue officielle, mais les gens de la communauté anglophone peuvent toujours compter et compteraient toujours, avec un gouvernement solidaire, sur des services publics offerts aux communautés anglophones », a-t-elle assuré.

Sur Twitter, le compte de Québec solidaire a offert une rétractation semblable, en anglais. « Oui, une personne peut recevoir des services en français et en anglais (et, nous l’espérons, dans la langue des signes), mais nous avons l’intention de maintenir le français comme seule langue officielle de l’état, tel que le stipule la loi 101 », y était-il écrit.

You seem to be confused about our reply. Yes, someone can receive services in some institutions in French & English (and we hope in LSQ), but we intend to fully maintain French as the only language for the state as stated in Bill 101.