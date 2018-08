Le PLQ promet un chèque de 150$ à 300$ par enfant

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, promet d’accroître le soutien aux familles en leur accordant notamment un montant supplémentaire de 150 $ à 300 $, par année, par enfant.

Les familles touchant un revenu inférieur à 75 000 $ recevraient un chèque ou un « virement direct » du montant maximal (300 $), tandis que ceux gagnant plus de 110 000 $ recevraient le montant minimal (150 $).

Un gouvernement libéral donnera également le feu vert à la création de 2000 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance sur leur lieu de travail ou d’études entre 2018 et 2022, a annoncé M. Couillard dans une annonce à Trois-Rivières, vendredi matin.

Le chef libéral promet aussi de revenir à la charge avec un nouveau projet de loi afin de réviser le Régime québécois d’assurance parentale. Celui-ci permettra aux nouveaux parents de « choisir de revenir au travail 10 jours plus tôt et de garder en réserve ces 10 jours de congé payé pour les utiliser, par exemple, lorsqu’un enfant est malade ».

M. Couillard promet de « faciliter la vie des gens » s’il est réélu à la tête d’un gouvernement majoritaire. La concrétisation de ce premier engagement nécessitera un investissement supplémentaire de 400 millions, évalue le PLQ. « Nos engagements représentent un coup de pouce important pour leur donner ce qu’il y a de plus de plus précieux : du temps, et du temps de qualité », souligne à gros traits M. Couillard.

D’autres détails suivront.