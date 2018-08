La CAQ veut transformer les CHSLD

La Coalition avenir Québec (CAQ) propose d’investir plus d’un milliard — et quelque 245 millions en dépenses d’exploitation chaque année — pour « transformer le modèle désuet des CHSLD » par un modèle appelé « Maison des aînés ».

Le chef François Legault va présenter vendredi matin — au deuxième jour de la campagne électorale — ce plan présenté comme étant le « chantier d’une génération »… celle des personnes âgées en perte d’autonomie.

Si la CAQ a produit une vidéo léchée présentant ces « petites unités de vie, de 70 à 130 personnes », avec des « aires de circulation sécuritaires et verdoyantes où il fera bon vivre », avec aussi un « personnel assez nombreux pour avoir le temps de bien s’impliquer avec les résidents », ce n’est pas demain la veille que l’animation 3D va prendre forme.

La CAQ entend d’abord, dans un premier mandat, entamer « une consultation exhaustive auprès des usagers, du personnel et des architectes pour construire une trentaine de Maisons des aînés et ainsi pallier le manque de places d’hébergement ».

Le milliard évoqué servirait à bâtir d’ici 2022 ces 30 nouvelles maisons, qui viendraient combler les 2600 places manquantes dans le réseau des CHSLD. La somme serait puisée dans le Plan québécois des infrastructures. Les 245 millions récurrents seront quant à eux intégrés au cadre financier que M. Legault dévoilera sous peu… mais après celui des libéraux, a-t-il réitéré vendredi.

Dans une deuxième phase, qui s’étirerait jusqu’en 2038, les places existantes en CHSLD seraient graduellement converties en Maison des aînés. À terme, François Legault veut voir disparaître complètement les CHSLD, qu’il juge « dépassés ».

En attendant, un gouvernement caquiste entend respecter le plan du gouvernement sortant qui a annoncé des investissements de 150 millions pour mettre à niveau le réseau existant.

D’où est venue l’inspiration pour ces maisons ? « On a consulté des architectes et des gens qui connaissent bien les résidences pour aînés, mais on va garder ça entre nous, leurs noms », a répondu M. Legault. La Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ) avait proposé en 2017 un modèle semblable, qu’elle disait être « d’inspiration scandinave ».

McCann à la CAQ

François Legault devrait par ailleurs profiter de la journée de vendredi pour confirmer l’arrivée de Danielle McCann comme candidate. L’ancienne présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal — elle a démissionné en 2014 pour prendre sa retraite — serait pressentie comme ministre de la Santé.

Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir

Elle briguera les suffrages dans la circonscription de Sanguinet, où le péquiste Alain Therrien est en poste depuis six ans.

D'autres détails suivront.