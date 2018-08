Le PQ oppose vérité et empathie à l’austérité

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Pour moi, avec tout le respect qu’on doit à [la] carrière [de Gertrude Bourdon, candidate libérale dans Jean-Lesage], elle est devenue le symbole de l’indécence politique, du vide des convictions

Le Parti québécois fait le pari de convaincre les Québécois qu’il est le parti pouvant « prendre soin d’eux » au moyen de décisions empathiques visant à « rebâtir la confiance » entre la population, les élus et les institutions. En Montérégie, le chef Jean-François Lisée a dit faire « le choix de la vérité », en opposition à celui de l’austérité. « Les libéraux font semblant qu’il n’y a eu aucune compression. Personne ne les croit. Les caquistes font semblant qu’ils peuvent couper les taxes sans couper les services. Personne ne devrait les croire. Car si vous avez détesté l’austérité libérale, vous détesterez aussi l’austérité caquiste », a-t-il déclaré. À ses côtés, la vice-chef Véronique Hivon a misé sur l’espoir, mais aussi sur le réalisme des propositions péquistes pour courtiser les électeurs. « Nous allons toujours vous donner l’heure juste : pas de fausses promesses, pas de raccourcis », a-t-elle assuré. Au PQ, nous avons « des gens qui sont là par conviction… Et ça, c’est bon et ça fait du bien », a-t-elle ajouté.