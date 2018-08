Le PLQ écorche la CAQ

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

On a fait beaucoup pendant quatre ans. On veut faire encore mieux pour les quatre années à venir. […] Pour nous, c’est la campagne d’une meilleure qualité de vie.

Le Parti libéral a lancé sa campagne électorale au Domaine Cataraqui, à Québec. Son chef, Philippe Couillard , a mis en garde les électeurs contre l’« instabilité » d’un gouvernement caquiste. « L’enjeu de cette élection est simple : soit nous récoltons les fruits des efforts passés, soit nous compromettons des années de travail. Le choix se fera entre la stabilité et l’instabilité, entre le progrès et le recommencement », a-t-il déclaré. M. Couillard n’a pas tardé à tirer ses premières flèches à l’endroit de la formation de François Legault . Cette dernière a « une longue liste de chicanes déjà programmées : avec les régions, avec les Premières Nations sur l’éolien, avec les médecins spécialistes, avec les gens de la fonction publique… Le catalogue de gens qu’ils veulent affronter est déjà long », a-t-il poursuivi. Le PLQ a également promis de délier les cordons de la bourse du gouvernement s’il était reporté au pouvoir. Les Québécois peuvent s’attendre à « plus de temps, oui, plus d’argent, plus d’accès aux services, plus de façons de se déplacer, de réaliser des projets », a-t-il dit.