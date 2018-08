Québec solidaire en quête de croissance électorale

Québec solidaire lance la plus grande campagne de l’histoire du parti. Avec une première caravane qui sillonnera les routes de la province, QS veut prouver qu’il n’est pas qu’une formation politique montréalaise.

« Ça fait quatre ans qu’on fait entendre la voix du peuple à trois [députés] à l’Assemblée nationale. [Cette campagne] sera la plus grande de notre histoire et celle qui nous permettra de faire élire la plus grande cohorte de solidaires », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois de QS, réuni avec les candidats solidaires dans Laurier-Dorion, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à Montréal.

Il s’agit de l’une des circonscriptions que QS compte ravir cet automne. Avec le départ du député Gerry Sklavounos, le candidat solidaire Andrés Fontecilla estime être en bonne position pour obtenir sa place au Salon bleu. « Cette fois-ci, c’est la bonne », a-t-il lancé.

Briser les préjugés

La formation politique de gauche veut profiter de sa cinquième campagne électorale pour briser le préjugé de ne pas offrir d’engagements « concrets ».

« Il y a quatre ans, les gens nous ont dit : “On vous aime ben, vous autres, même à trois à l’Assemblée nationale, mais ça manque de concret [ce que vous proposez].” On a fait nos devoirs », a assuré Manon Massé, candidate au poste de première ministre.

Elle a promis aux Québécois plus d’argent dans leurs poches en allant le prendre dans celles des « pharmaceutiques, des médecins spécialistes et des amateurs de paradis fiscaux ».

À bord de la première caravane du parti, Mme Massé croit être en mesure de convaincre les électeurs de voter pour sa formation politique, qui avait terminé au quatrième rang lors du scrutin de 2014.

« On a plus de membres à l’extérieur de Montréal qu’à Montréal. On a doublé notre membrariat depuis 2014. Québec solidaire est là, partout sur le territoire, et je pense que ce n’est pas de la frime », a fait valoir Mme Massé.

L’autocar orange de QS prendra toutefois la route seulement le 28 août prochain, la formation politique ayant prévu ses premières activités à Montréal.

En soirée jeudi, Gabriel Nadeau-Dubois doit notamment se rendre au lancement de la campagne de l’ancien journaliste Vincent Marissal. Le candidat vedette tentera de déloger le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, dans la circonscription de Rosemont.