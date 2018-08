Le PQ lance sa campagne en promettant de «prendre soin des citoyens»

Le Parti québécois (PQ) a choisi de lancer sa campagne jeudi dans la circonscription de Borduas, en Montérégie, en promettant de « prendre soin de ses citoyens ».

« Nous nous engageons à vous mettre vous — l’élève, le parent, l’aîné — au coeur de nos préoccupations », a déclaré le chef Jean-François Lisée, en attaquant le « manque de compassion » des libéraux envers la « misère humains qu’ils ont créée ».

À ses côtés, la vice-chef Véronique Hivon a misé sur l’espoir, mais aussi le réalisme des propositions péquistes pour courtiser les électeurs. « Nous allons toujours vous donner l’heure juste : pas de fausses promesses, pas de raccourcis », s’est-elle engagée. Au PQ, nous avons « des gens qui sont là par conviction... et ça, c’est bon et ça fait du bien », a-t-elle ajouté. Son commentaire n’a pas manqué de rappeler la récente volte-face de la candidate libérale dans Jean-Lesage, Gertrude Bourdon, qui a d’abord courtisé le PQ et la Coalition avenir Québec.

Des défis autour de Montréal

Le choix de la circonscription de Borduas pour lancer la campagne péquiste n’est pas anodin.

En 2014, le caquiste Simon Jolin-Barrette y avait remporté l’élection avec une mince majorité de 99 voix, tout juste devant le péquiste Pierre Duchesne.

La circonscription avait auparavant toujours été représentée par un élu du PQ, et ce, depuis sa création en 1994.

« C’est un signal, un choix délibéré », a confirmé le chef Lisée, entouré de ses candidats de la Montérégie.

Sur la rive sud de Montréal, au moins six circonscriptions péquistes (Sanguinet, Saint-Jean, Vachon, Marie-Victorin, Taillon et Verchères) menacent de basculer dans le giron caquiste.

Le portrait n’est guère plus reluisant pour les troupes de Jean-François Lisée sur la rive nord de Montréal : des élus péquistes sont en danger dans Saint-Jérôme, Rousseau, Joliette, Bertrand, Berthier, Labelle, Richelieu et Terrebonne.

Et c’est sans compter la menace — réelle selon les sondages — pour le PQ de se faire expulser de l’île de Montréal, où les seules circonscriptions de Rosemont, Bourget et Pointe-aux-Trembles sont encore « bleues ».

Sans surprise, donc, l’autocar coloré du PQ sillonnera les routes de Montréal et des environs lors des premiers jours de la campagne électorale. Des arrêts sont prévus jeudi en Montérégie, à Montréal, dans Lanaudière et dans les Laurentides.