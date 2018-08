Candidat pour la CAQ, Ian Lafrenière se dit pour une «neutralité totale» de la police

L’ancien porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Ian Lafrenière, qui a confirmé mardi son saut en politique avec la Coalition avenir Québec (CAQ), s’est exprimé pour la première fois sur la question des signes religieux. Le nouveau politicien dit être pour une « neutralité totale » des corps de police.

« Les gens ont le droit d’avoir leurs croyances. Mais comme policier, on se doit d’avoir une neutralité totale », a souligné M. Lafrenière.

Celui qui a été le visage de la police de Montréal pendant plus de 20 ans s’est dit à l’aise avec la position de la CAQ voulant qu’une policière du SPVM ne puisse porter le voile au travail. « [Le voile], on essaie de dire que c’est juste une pièce de vêtement, que c’est une décoration, mais c’est un vêtement qui envoie un message fort », a-t-il fait valoir.

« Imaginez, par exemple, une jeune fille qui appelle la police parce que son père l’a forcée à porter un niqab ou une burqa et que la policière ou le policier qui arrive sur place a un signe religieux. Pensez-vous que ça dégage une image neutre ? » a-t-il dit.

L’ancien inspecteur a fait un parallèle avec la neutralité exigée des policiers dans tous les autres domaines.

« Lorsqu’on arrivait en séries finales au hockey, j’interdisais à mes policiers de porter l’emblème d’une équipe. Pourquoi ? Parce qu’il y a la neutralité, mais il y a aussi l’image et le sentiment de neutralité. Imaginez qu’il y a une bagarre entre deux groupes [d’amateurs] d’équipes opposées — pour ne pas les nommer, le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston — et que les policiers débarquent avec leurs épinglettes du Canadien, croyez-vous vraiment que les partisans de Boston vont penser qu’ils ont un traitement équitable ? » a-t-il fait valoir.

M. Lafrenière estime que les décisions sur la neutralité des corps de police doit être prise par des politiciens.

« Il y a de cela quelques heures, j’étais encore au service de police. [...] Je crois que malheureusement on a “poussé la chaleur” vers eux. On a demandé à des gens de prendre position sur une décision qui, à mon sens à moi, est politique », a-t-il déclaré en marge de son lancement de campagne.

M. Lafrenière brigue la circonscription de Vachon, en Montérégie. Véritable château fort péquiste, elle est représentée depuis 2010 par Martine Ouellet, devenue depuis indépendante afin de diriger le Bloc québécois. Celle-ci a depuis démissionné de la chefferie du Bloc et a confirmé qu’elle ne se représente pas aux élections provinciales.

D’autres détails suivront.