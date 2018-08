Gaétan Barrette se réjouit du faux bond de Gertrude Bourdon à la CAQ

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’a pas caché sa satisfaction lundi de voir Gertrude Bourdon faire faux bond à la Coalition avenir Québec (CAQ).

La très courtisée présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval n’a pas annoncé si elle se présenterait pour un autre parti politique aux élections.

« On a une administratrice très chevronnée dans le réseau de la santé, que j’apprécie moi-même, que j’ai connue depuis des années et qui dit non au programme de la CAQ », a déclaré M. Barrette à l’entrée d’un rassemblement des candidats libéraux à Scott, en Beauce.

« C’est une personne du réseau. Elle dit à la CAQ : votre programme, il n’est pas bon, il va faire plus de tort de que de bien », a-t-il renchéri.

M. Barrette a affirmé qu’il participait lui-même au recrutement de Mme Bourdon pour le Parti libéral du Québec (PLQ). Le premier ministre Philippe Couillard n’a pas confirmé la tenue de discussions avec Mme Bourdon.

Y a-t-il une place pour Mme Bourdon au sein du parti, étant donné sa présumée ambition de devenir ministre de la Santé ? « J’ai aussi dit que c’était la prérogative du premier ministre de décider qui serait ministre de quoi », a répondu M. Barrette, qui a déjà exprimé publiquement le souhait d’être reconduit dans ses fonctions.

Il a convenu qu’il n’était pas nécessaire pour un ministre de la Santé d’être médecin. « Ça prend quelqu’un qui est, dans mon expression familière, bilingue en santé, donc quelqu’un qui a une connaissance approfondie du réseau, une expérience plus que significative du réseau. À ces deux questions-là, la réponse est évidente pour Mme Bourdon », a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Barrette n’a pas voulu discuter des conditions qu’aurait posées Mme Bourdon aux partis politiques. Plusieurs médias ont rapporté qu’elle demande à ce que l’on ne rouvre pas l’entente de rémunération des médecins et que l’on augmente le budget de la santé de huit pour cent.

« Ce sont des conversations qui sont privées », s’est limité à dire le ministre.

Mme Bourdon a refusé une demande d’entrevue de La Presse canadienne, lundi.