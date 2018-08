Nomination des candidats: le PQ presse le pas

Le Parti québécois presse le pas à quelques jours du lancement de la campagne électorale : la moitié des candidats qui n’ont pas encore été nommés le seront sans passer par une investiture, a confirmé le parti lundi.

Le PQ a pour le moment confirmé 88 candidats sur une possibilité de 125. Parmi les quatre partis présents à l’Assemblée nationale, c’est celui dont les effectifs sont les moins garnis en vue de la campagne qui débute jeudi. Les libéraux ont 25 candidats à nommer, la Coalition avenir Québec (CAQ) une quinzaine, et Québec solidaire (QS) moins de 10.

« Nous avons plusieurs investitures qui sont prévues près de la date de déclenchement — notamment celles du chef [Jean-François Lisée] et de la vice-chef [Véronique Hivon] —, relativisait lundi Yanick Grégoire, directeur des communications du PQ. D’autres candidats seront nommés sans passer par une investiture, une possibilité que les statuts du parti prévoient lorsque l’élection est déjà déclenchée. »

Selon M. Grégoire, environ la moitié des candidats à venir seront ainsi nommés par l’exécutif national, mais en accord avec les exécutifs locaux. « C’est la même situation à chaque élection », dit-il. Ces nominations se font surtout dans les circonscriptions où le PQ est plus ou moins actif sur le terrain, ajoute M. Grégoire.

Des femmes

Cela dit, les nominations faites dans la dernière semaine ont maintenu le pourcentage de femmes parmi le total des candidats confirmés par les quatre grandes formations politiques. Selon les données compilées par Le Devoir dans le cadre du projet Vigie parité, il y a actuellement 47,4 % de femmes parmi le bassin de 415 candidats confirmés (sans compter un candidat non genré).

La tendance est stable : il y a un mois, le pourcentage de femmes parmi les candidats confirmés était exactement le même, mais pour 321 candidats.

L’évolution des dernières candidatures confirmées montre que le Parti québécois se rapproche lui aussi du seuil de la parité (40 %), avec à ce jour 39,77 % de candidates. Depuis le début du processus de nominations des candidats, le PQ est en retard par rapport aux autres partis.

La CAQ et QS sont tous deux au-dessus du seuil de 50 % de candidatures féminines, alors que les libéraux sont à 44 %.

Au total, on compte 197 femmes candidates pour ces quatre partis : c’est déjà une trentaine de plus qu’en 2014. Les chiffres actuels laissent présager une augmentation de plus de 30 % du nombre de candidates par rapport à la dernière élection.