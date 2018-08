Nicolas Marceau se présente de nouveau dans Rousseau

Accompagné d’une dizaine de députés et de candidats péquistes, le chef Jean-François Lisée a assisté dimanche à l’investiture de Nicolas Marceau dans la circonscription de Rousseau. La vice-chef Véronique Hivon, de même que les députés Catherine Fournier, Sylvain Gaudreault, Alain Therrien, Mathieu Traversy et André Villeneuve étaient notamment présents. Nicolas Marceau, qui a eu une longue réflexion sur son avenir politique, a récemment confirmé qu’il briguera un quatrième mandat. M. Marceau a été élu dans Rousseau en 2009, 2012 et 2014. Il a été ministre des Finances et de l’Économie dans le gouvernement de Pauline Marois.