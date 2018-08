Les promesses électorales des partis politiques

Plusieurs jeunes familles choisissent de s’établir dans les circonscriptions de Chauveau et de La Peltrie. Un gouvernement de la CAQ contribuera à améliorer leur qualité de vie, entre autres en diminuant leur fardeau fiscal et en remettant plus d’argent dans leurs poches. Les taxes scolaires diminueront dans ces deux circonscriptions pour atteindre le niveau le plus bas au Québec.La CAQ soutiendra également les familles avec des programmes mieux adaptés à leurs réalités ainsi qu’en limitant la hausse des taxes et des tarifs au niveau de l’inflation pour les mettre à l’abri des chocs tarifaires, notamment en matière de services de garde.Dans Chauveau, nous souhaitons faire avancer plusieurs dossiers, notamment dans le domaine du transport et de la santé. Nous poursuivrons notre travail afin de nous assurer que les aînés peuvent rester le plus longtemps possible dans leur milieu et nous travaillerons à attirer de la main-d’oeuvre pour nos entreprises.Dans la circonscription de La Peltrie, nous souhaitons améliorer l’accès aux soins de santé en offrant plus de flexibilité pour voir un médecin ou une infirmière.De plus, alors que la population ne cesse de croître, nous serons présents pour soutenir et accompagner la commission scolaire dans ses projets d’infrastructures. Le développement d’une offre de service scolaire et sportive répondra aux besoins des citoyens et des familles de la couronne nord de Québec.Le Parti québécois s’est engagé à ramener la tarification des services de garde à un taux unique de 8,05 $ par jour pour le premier enfant et de 4 $ pour le deuxième ; à partir du troisième enfant, ce sera gratuit. Avec cette mesure, le Parti québécois veut donner de l’oxygène aux familles ; elles en ont bien besoin !Dans le même ordre d’idées, nous voulons mettre sur pied un bureau de la protection des consommateurs du Québec.Nous croyons que les familles de Chauveau et de La Peltrie paient trop cher leurs produits d’épicerie, leurs services bancaires et leur essence, notamment. Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont un manque de concurrence et le fait que certaines entreprises abusent de leur position dominante. Tout ça doit être surveillé de près !Ce que les gens nous disent, c’est qu’ils veulent plus de temps en famille. Un gouvernement solidaire améliorerait l’offre de transport en commun et réduirait de moitié son tarif. Grâce à ça, la congestion diminuerait et le temps passé en famille augmenterait.QS propose aussi un minimum de trois semaines de vacances pour que les travailleurs et travailleuses puissent enfin reprendre leur souffle.