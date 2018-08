Écoutez la vidéo ci-dessous:

À quelques jours du début de la campagne électorale provinciale, les chefs des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale répondent aux questions de jeunes âgés de 18 à 35 ans, dans le cadre d’une discussion organisée par l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde et Le Devoir.En direct de l’Université Concordia jusqu’à 21 h, François Legault , chef de la Coalition avenir Québec Philippe Couillard , chef du Parti libéral du Québec Jean-François Lisée , chef du Parti québécois , et Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire , s’expriment sur des enjeux aussi variés que la participation citoyenne à la démocratie, les droits de scolarité, la santé mentale des étudiants, l’accès à la justice, la cryptomonnaie, et même le bonheur.

La discussion durera un peu plus d’une heure et un point de presse avec chaque chef est prévu par la suite. Il ne s’agit pas d’un débat puisque les chefs doivent répondre à tour de rôle à des questions soumises au préalable par de jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans.Ces derniers avaient jusqu’au 9 août pour soumettre des questions aux élus à partir d’une plateforme web de l’INM prévue à cet effet.Pour la première fois de l’histoire du Québec, les jeunes formeront le tiers de l’électorat au scrutin provincial qui se déroulera le 1er octobre prochain. Les instigateurs de cette initiative espèrent donc motiver les jeunes électeurs à exercer leur droit de vote aux élections générales d’octobre.

