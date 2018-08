L'association libérale de Marquette solidaire de François Ouimet

À moins d’une semaine du déclenchement des élections, le premier ministre Philippe Couillard doit faire face à la colère de ses militants à la suite de sa décision d’écarter le député François Ouimet au profit d’Enrico Ciccone, dépeint comme l’image du renouveau pour le parti.

« Je ne pourrai pas travailler pour M. Couillard, j’ai perdu assez de respect [pour lui] », affirme Patrick Carroll, président de l’association libérale dans Marquette, en entrevue au Devoir jeudi.

Ce « libéral dans l’âme » accuse le premier ministre de ne « pas avoir tenu parole » en renvoyant François Ouimet, alors que celui-ci avait reçu l’assurance qu’il porterait encore les couleurs du Parti libéral aux prochaines élections. Il lui reproche aussi d’avoir écarté les militants de cette circonscription.

« On était en réunion avec l’association [mercredi soir] quand on a appris [par les médias] qu’il y aurait une annonce de nomination le lendemain à Lachine. Aucun d’entre nous n’était au courant. C’est ce qui a fait déborder le vase. On se disait : “Non seulement notre député, mais nous aussi on se fait tasser.” »

C’est à ce moment que l’association a pris la décision de « soutenir François jusqu’à la fin » et de démissionner en bloc à la fin du présent mandat, explique Patrick Carroll, qui se dit « déçu » de son premier ministre.

« Il m’a déçu sur deux points, poursuit celui qui milite depuis trente-six ans au sein du Parti libéral. Il a oublié l’aspect humain du parti […] et il a oublié ses propres paroles, car il a souvent dit que la force du Parti libéral, c’est ses militants. Mais pour avoir des militants, il faut les respecter. Et là, on s’est fait tasser. »

Il affirme avoir reçu beaucoup d’appels, notamment de membres de l’association nationale du parti. « Ils sont enragés, ils sympathisent avec nous. Et les gens du comté sont choqués, blessés. »

Vote

Selon Patrick Carroll, il y aurait eu d’autres façons de faire, qui auraient permis de faire passer la pilule du départ de François Ouimet, après vingt-quatre ans de loyaux services.

« C’est un manque de respect, totalement [la façon dont on a largué le député Ouimet] ». Ainsi, affirme-t-il, le parti aurait dû rencontrer M. Ouimet depuis longtemps, lui donner l’heure juste et l’aider à réorienter sa carrière et non pas lui faire une telle annonce « avec une batte de baseball quelques heures avant la nouvelle mise en nomination ».

Se faire mettre dehors comme ça après vingt-cinq ans d’expérience, il peut bien pleurer, le pauvre gars. Ce n’est humainement pas correct de faire ça.

Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur les intentions de vote ? « Je n’en ai aucune idée, on va voir le 1er octobre prochain », répond Patrick Carroll.

Rencontré sur les berges du fleuve Saint-Laurent, tout près du Musée de Lachine, où l’investiture d’Enrico Ciccone s’est déroulée jeudi matin, Jacques Limoges, un militant du PLQ d’une autre circonscription, se dit lui aussi « déçu » du premier ministre.

« Je n’aime pas ça, ça ne va pas l’aider du tout pour les élections », affirme-t-il. Son ami Robert Decoste en rajoute : « Se faire mettre dehors comme ça après vingt-cinq ans d’expérience, il peut bien pleurer, le pauvre gars. Ce n’est humainement pas correct de faire ça. »

Un peu plus loin, sur la piste cyclable, Patrick Gilhooly se dit plus surpris que déçu. « Je ne comprends pas pourquoi on lui retire cette circonscription. Les gens étaient satisfaits, ça fait vingt-quatre ans qu’ils votent pour lui. Tout ça pour rajeunir l’image du parti… »

Investiture

C’est dans ce contexte que le premier ministre Philippe Couillard a présenté jeudi matin Enrico Ciccone, son nouveau candidat vedette dans Marquette.

L’ex-hockeyeur a soutenu qu’il « sympathise énormément » avec le député sortant et affirmé qu’il avait « de grandes pointures à chausser » pour le remplacer. Mais jamais il n’a hésité à porter les couleurs du PLQ dans ce château fort libéral, qu’il n’avait pas demandé et qu’on lui a attribué mardi. « Ça a toujours été difficile, partout où j’ai commencé. Ce n’est pas différent aujourd’hui », a déclaré Enrico Ciccone.

Il dit avoir « tendu la main » à l’association libérale de Marquette, mais comprend aujourd’hui qu’il aura « un défi de plus » à relever pour constituer une nouvelle équipe. « Je ne le prends pas personnel », a-t-il ajouté.

Questionné à son tour sur la démission en bloc de l’association libérale de Marquette, le premier ministre Philippe Couillard se défend bien d’avoir marché sur un nid de guêpes, mais affirme plutôt « ouvrir la porte à l’avenir ».

Je sais que c’est douloureux pour François, ce l’est pour moi aussi. Ce ne sont pas des moments ou des décisions qui sont agréables. Il faut cependant les prendre dans l’intérêt supérieur du parti [...].

« Je crois que beaucoup de gens de la circonscription de Marquette — sans minimiser les mérites de M. Ouimet — vont se reconnaître dans ce qu’apporte Enrico : l’image du dynamisme, de la jeunesse, une nouvelle voix en politique, un engagement évident pour la société, pour la jeunesse en particulier. Je crois qu’il y a là un message très fort qui va être bien accueilli par les citoyens de la circonscription de Marquette. »

Le problème, a-t-il expliqué, c’est qu’il y avait trop de bonnes candidatures pour le nombre de circonscriptions disponibles. « Je sais que c’est douloureux pour François, ce l’est pour moi aussi. Ce ne sont pas des moments ou des décisions qui sont agréables. Il faut cependant les prendre dans l’intérêt supérieur du parti pour présenter la meilleure équipe possible à la population. »