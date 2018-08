Bourassa-Sauvé: le PLQ présentera l’ex-journaliste Paule Robitaille

Québec — Une ancienne journaliste, Paule Robitaille, fait le saut en politique et se joint à l’équipe libérale de Philippe Couillard. Elle sera la candidate du PLQ dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, au nord de l’île de Montréal, et l’annonce officielle de sa participation au prochain scrutin sera faite vendredi à Montréal, selon ce qu’a appris La Presse canadienne jeudi. La circonscription, un château fort libéral, est actuellement représentée par l’ex-ministre Rita De Santis, qui a annoncé qu’elle ne sollicitera pas un nouveau mandat pour l’élection du 1er octobre. Mme Robitaille a eu une longue carrière de journaliste internationale, principalement à Radio-Canada et à titre de correspondante pour plusieurs quotidiens, notamment en Amérique latine et à Moscou, puis à l’émission Le point. On lui doit notamment une rare entrevue avec l’ex-leader cubain Fidel Castro en 2000. Mme Robitaille a quitté le métier pour devenir commissaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en 2012.