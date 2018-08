François Ouimet dit avoir été écarté par le PLQ pour mieux attaquer François Legault

C’est pour ne plus compter en ses rangs le doyen de l’Assemblée nationale et pour mieux attaquer le chef caquiste François Legault sur son ancienneté en politique que le Parti libéral du Québec a écarté son vétéran François Ouimet, a déclaré ce dernier mercredi.

Les larmes le long des joues, la voix brisée, le député de Marquette a affirmé avoir fait les frais d’une stratégie libérale visant à faire en sorte que François Legault devienne le doyen de l’Assemblée nationale.

Voyez le point de presse de François Ouimet

« Si je ne suis pas sur les rangs pour l’élection, François Legault devient le doyen de l’Assemblée nationale. Alors, on peut imaginer qu’il y a eu de forts jeux de coulisses pour atteindre cet objectif », a-t-il déclaré.

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, élu pour la première fois en 1994, a ajouté avoir été écarté des rangs libéraux en raison d’un souci de « renouveler » le parti.

Un engagement brisé

« Je ne cacherai pas que les mesures prises dans les derniers jours à mon égard sont blessantes pour moi et ma famille autant qu’elles sont inattendues », a-t-il commencé, avant de s’arrêter pour ravaler ses larmes. « [Elles] vont à l’encontre de l’engagement pris par le premier ministre, qui m’a regardé dans les yeux, m’a serré la main et m’a réitéré sa confiance de vive voix, en mai dernier, en me disant : “Inquiète-toi pas, je ne te jouerai pas de tour, je vais signer ta lettre de candidature” », a-t-il ajouté.

« J’ai pris sa parole », a-t-il laissé tomber.

François Ouimet a été élu pour la première fois en 1994, à l’instar des libéraux Jean-Marc Fournier et Geoffrey Kelley, qui ont tous deux annoncé leur départ de la vie politique.

Le péquiste François Gendron et l’indépendant Pierre Paradis, respectivement élus en 1976 et en 1980, cumulent davantage d’ancienneté que lui. Or le premier a confirmé son départ de la politique au printemps. L’avenir politique du second — qui portait les couleurs libérales jusqu’à son expulsion en raison d’une enquête criminelle à son endroit — demeure incertain.