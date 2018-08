La parole aux électeurs de LaFontaine

Le temps d’un repas, Le Devoir a discuté avec des citoyens de la circonscription de LaFontaine, dans l’est de l’île de Montréal, d’enjeux électoraux qui leur tiennent à coeur.

« J’attends qu’un des hommes politiques me parle essentiellement du bien commun, ce qui est assez rare par les temps qui courent. Je veux qu’on me parle de santé et d’éducation, parce que ce sont selon moi deux pôles importants. »

— Diane Ménard, résidente de Rivière-des-Prairies



« C’est la première fois que je n’ai aucune idée de pour qui voter. Ça nous prendrait quelqu’un d’inspirant, parce qu’en ce moment, je regarde les politiciens et j’ai l’impression qu’ils n’ont pas l’air vrais, qu’ils ne parlent pas le même langage que nous. »