Les jeunes libéraux se mêlent du débat sur l’appropriation culturelle

La Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec met son grain de sel dans le débat entourant les pièces SLĀV et Kanata et propose au gouvernement d’intervenir pour que les minorités ethniques et les autochtones soient mieux représentés dans les productions culturelles qui portent sur leur passé.

Ainsi, estiment-ils, les organismes subventionnaires (SODEC, Conseil des arts et des lettres, etc.) devraient inciter les producteurs et scénaristes à « inclure davantage les communautés minoritaires et les autochtones dans le processus créatif des productions qui concernent leurs traditions culturelles et historiques ».

Le gouvernement devrait en outre « sensibiliser davantage » le milieu culturel et le grand public quant à l’enjeu de l’appropriation culturelle, estiment-ils.

Prié en conférence de presse de dire si l’annulation de SLĀV et Kanata avait été une « bonne chose », le président de la Commission-Jeunesse, Stéphane Stril, a refusé de se prononcer, mais a insisté sur le fait qu’il voulait surtout « encourager le dialogue ».

Ces questions, a-t-il ajouté « touchent beaucoup notre génération, qui connaît un monde très diversifié ». Il a noté par ailleurs que certains des manifestants qui avaient dénoncé la pièce SLĀV avaient été « beaucoup trop agressifs ».

La Commission-Jeunesse débattra de cette proposition et de neuf autres lors de son congrès, samedi, à Montréal.

D’autres détails suivront.