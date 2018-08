Retrait d’inscriptions jugées offensantes pour les Autochtones à Montréal

Des ouvriers ont retiré mardi deux inscriptions gravées dans des pierres sur la façade du vieil immeuble de la Banque de Montréal (BMO), dans le Vieux-Montréal, qui évoquaient la mort brutale d’un chef iroquois en 1644. Des communautés des Premières Nations réclamaient depuis des années le retrait de ces pierres commémoratives. On y lisait qu’« à proximité de cette place […] les fondateurs de Ville-Marie affrontèrent les Iroquois, qui furent vaincus au cours de la bataille en mars 1644 ». L’inscription se terminait par la phrase : « Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, tua le chef indien de ses propres mains. » Sur la nouvelle pierre, on peut lire que les fondateurs de Ville-Marie avaient rencontré près de cette place des Iroquois et les avaient vaincus en 1644.