Des ténors du PLQ plaident pour un déclenchement hâtif de la campagne électorale

Des figures influentes du Parti libéral du Québec plaident pour un déclenchement hâtif de la campagne électorale. Gaétan Barrette fait partie du lot.

L’équipe de Philippe Couillard, qui figure au second rang des récents sondages d’opinion, tirerait avantage d’une longue campagne électorale, croit-il. « Plus on a de temps pour expliquer et démontrer des faits et nos politiques, meilleur c’est pour nous [au] Parti libéral, parce qu’on a un bilan qui est extraordinaire dans l’histoire politique du Québec. Et nos propositions sont solides et vont donner des résultats. Nous avons la meilleure équipe », a-t-il déclaré dans un impromptu de presse mardi — après avoir mentionné qu’il s’agissait de son « opinion personnelle ».

« En face de nous, nous avons la confusion perpétuelle », a ajouté M. Barrette, montrant du doigt la Coalition avenir Québec — dont il portait les couleurs en 2012. « Un moment, ça doit être exposé », a-t-il dit, fixant les journalistes.

Le chef de la CAQ, François Legault, a la vie facile actuellement, estime le ministre de la Santé. La campagne électorale sera l’occasion de mettre en lumière les incohérences truffant son programme politique, tout en présentant froidement le bilan des années Couillard, selon M. Barrette.

« C’est important pour tous les partis politiques de se définir et de définir ses adversaires », a mentionné le ministre des Finances, Carlos Leitao. Le PLQ doit disposer de suffisamment de temps pour parvenir à faire « passer le message », a-t-il poursuivi, qualifiant de « magie » le plan d’allégement du fardeau fiscal des Québécois de son adversaire. « En même temps, réduire les impôts, la charge fiscale de façon significative et en même temps augmenter les dépenses, à mon avis c’est un peu de la magie. [...] Je ne crois pas à la magie », a-t-il dit.

Actuellement, M. Legault s’affaire à « surfer sur tout ce qui est bon pour vous » sans rendre de comptes, a soutenu pour sa part le leader parlementaire Jean-Marc Fournier.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, a rappelé aux journalistes leur rôle d’expliquer les tenants et les aboutissants des propositions de la CAQ. « C’est votre travail », a-t-il spécifié.

Les Québécois iront aux urnes le 1er octobre, s’est contenté de dire le premier ministre Philippe Couillard mardi. Il a refusé d’afficher sa préférence entre une campagne plus longue (39 jours) ou plus courte (33 jours). En effet, la loi prévoit que la campagne électorale dure un minimum de 33 jours et un maximum de 39 jours.

Le chef de la CAQ, François Legault, et du Parti québécois, Jean-François Lisée, invitent M. Couillard à demander au lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée nationale plus tôt que tard. « J’ai hâte de faire campagne avec ma formidable équipe, [de] présenter nos idées aux Québécois et [de] tourner la page sur 15 ans de gouvernement libéral », a écrit M. Legault sur Twitter. « Des jours de campagne électorale de plus ? Ça nous laissera plus de temps pour présenter nos solutions crédibles ! » a lancé M. Lisée dans un gazouillis.

Il ne faut pas s'y tromper : les partis politiques sont déjà « officieusement » en campagne électorale depuis un petit moment, a fait valoir M. Blanchette. Le PLQ n’est pas en reste. « On n’a pas harcelé personne. On a serré des mains. On a eu des sourires », a-t-il précisé à moins de deux mois des élections générales.

D’autres détails suivront.