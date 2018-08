Découvrez les 125 circonscriptions du Québec en 10 indicateurs

Pour montrer sous un autre jour certaines régions du Québec avant les élections du 1er octobre, nos journalistes et spécialistes numériques ont sorti leurs outils statistiques. Chômage, immigration , langue: sur les 125 circonscriptions provinciales, dix d’entre elles ont attiré leur attention en raison d’une anomalie — un extrême, haut ou bas, par rapport à la moyenne au Québec. Ces dix circonscriptions font chacune l’objet d’un reportage jusqu’au début de l’automne.Découvrez, avec notre visualiseur de données interactif, la répartition des circonscriptions selon chaque indicateur choisi, de l’employabilité des immigrants au pourcentage de locuteurs anglophones.

Prévost



À moins de trois mois du scrutin provincial, la mobilité se profile comme l’un des principaux enjeux de la campagne électorale dans la (nouvelle) circonscription de Prévost. Pour cause, elle abrite la plus forte proportion de personnes qui conduisent leur automobile pour se rendre au boulot.



Bonaventure



Lors du recensement de 2016, Bonaventure affichait le plus haut taux de chômage des 125 circonscriptions du Québec soit 16,1 %. La moyenne québécoise s’élevait alors à 7,2 %. Si la situation commence à se résorber, les citoyens souhaitent tout de même que la région soit développée à la hauteur de son potentiel.

Viau



Vue du ciel, la circonscription de Viau est une île de béton gris en plein coeur de Montréal. Vue des trottoirs du boulevard Saint-Michel, la couleur jaillit grâce aux salons de coiffure haïtiens, restos asiatiques, boulangeries latinos, magasins antillais et églises pour tous les dieux. C'est là qu'on compte le plus grand nombre de minorités visibles au Québec.





Rousseau



La circonscription de Rousseau est un quadrillage de routes régionales et nationales bordées de champs. C’est ici que l’on retrouve la plus grande proportion de travailleurs des métiers, des transports ou de la machinerie au Québec. Or, ces travailleurs, ils sont désormais difficiles à trouver.

Jacques-Cartier

Même si les sondages prédisent un vent de changement pour l’élection d’octobre, il n’atteint pas encore l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Dans Jacques-Cartier, la majorité des ménages sont anglophones et sont réputés pour traditionnellement voter « rouge ».

Infographie réalisée en collaboration avec le groupe Polydata de Polytechnique Montréal