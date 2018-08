Deux anciens députés, dont un ancien ministre du PQ, se présentent pour la CAQ

Québec — Deux anciens députés québécois, dont un ancien ministre péquiste, tenteront un retour en politique sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ). L’ex-député caquiste et commentateur politique Sylvain Lévesque et l’ancien ministre péquiste Jean-François Simard se présenteront respectivement dans Chauveau et dans Montmorency, deux circonscriptions situées dans la région de Québec. Le chef caquiste, François Legault, en a fait l’annonce dimanche devant des militants. Il s’agira d’un retour à la CAQ pour Sylvain Lévesque puisqu’il a été député de ce parti dans Vanier-Les-Rivières de 2012 à 2014.