Alexandre Cloutier sera secrétaire général et vice-recteur à l’UQAC

Le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, a révélé vendredi ce qu’il fera après son départ de la vie politique.

L’ex-candidat à la direction du Parti québécois a annoncé sur Twitter qu’il deviendra secrétaire général et vice-recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des fonctions qui lui permettront de « concilier [son] intérêt pour l’éducation, le développement régional, le développement international et le droit ».

Comment concilier mon intérêt pour l’éducation, le développement régional, le développement international et le droit? Devenir secrétaire général et vice-recteur à l’UQAC :) — Alexandre Cloutier (@alexcloutier) 3 août 2018

Alexandre Cloutier avait annoncé en janvier dernier qu’il terminerait son mandat de député, mais qu’il n’en solliciterait pas un nouveau aux prochaines élections générales, qui auront lieu le 1er octobre.

L’avocat de formation avait expliqué manquer de motivation et ne pas aimer la façon dont se pratique la politique en 2018.

M. Cloutier représente les électeurs de Lac-Saint-Jean depuis 2007. Ancien ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est actuellement porte-parole du PQ en matière d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que vice-président de la Commission des transports et de l’environnement.

Il a échoué deux fois dans des tentatives de devenir chef du PQ.

À l’annonce de sa nomination à l’UQAC, M. Cloutier a reçu les félicitations de plusieurs personnes, dont les chefs de parti Jean-François Lisée (PQ) et François Legault (Coalition avenir Québec).

« Toutes mes félicitations â Alex, tu le mérites amplement ! Tu manqueras au Parti québécois et à la politique québécoise, mais je suis convaincu que tu feras un travail remarquable à l’UQAC et que tu sauras faire profiter de ton expertise en éducation et de ton grand talent ! » a déclaré M. Lisée sur son compte Twitter.

« Bravo Alex ! L’éducation et l’innovation, c’est notre avenir ! » a écrit M. Legault sur Twitter.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a aussi profité de sa tribune sur Twitter pour souhaiter à M. Cloutier « le meilleur des succès dans ce nouveau défi à l’UQAC ».