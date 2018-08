La parole aux électeurs

Le temps d’un repas, Le Devoir a discuté avec des citoyens de la circonscription de Jacques-Cartier, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, d’enjeux électoraux qui leur tiennent à coeur.

Alison Hackey, résidente de Senneville

Les gens veulent avoir du transport en commun. Les gens ne veulent pas rester pognés dans le trafic et les gens commencent à se rendre compte à quel point c’est dommageable pour notre environnement, notre vie. »

​Peter Graham, résident de Pointe-Claire

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

« Ce qui me préoccupe, ce sont les générations à venir. Je suis concerné par les changements climatiques, la chute de la biodiversité, le plastique et les toxicités, et aussi l’éducation pour les enfants pour l’avenir […] Il faut éduquer les jeunes, leur dire que le monde change, éduquer les gens pour mieux vivre dans le monde à venir. »