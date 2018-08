Pierre Karl Péladeau plaide coupable à une infraction à la Loi électorale

Photo: Jacques Boissinot La presse canadienne

Pierre Karl Péladeau a récemment plaidé coupable à une infraction à la Loi électorale pour avoir remboursé personnellement sa dette accumulée lors de la course à la chefferie du Parti québécois (PQ) de mai 2015. Le président et chef de la direction de Québecor conteste toutefois la peine réclamée par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). L’ex-chef péquiste avait jusqu’au mois de mai dernier pour acquitter sa dette qui s’élevait à un peu plus de 135 000 $. Pour ce faire tout en respectant la Loi électorale, il devait amasser des dons individuels d’un maximum de 500 $. Le 17 mai, M. Péladeau avait fait part de son intention, via sa page Facebook, de rembourser « personnellement l’ensemble des sommes actuellement dues découlant de cette course ».