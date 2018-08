Pierre Karl Péladeau règle ses dettes électorales, mais conteste son amende

L’ex-chef péquiste Pierre Karl Péladeau s’est acquitté de la dette de 135 500 $ qu’il traînait depuis la course l’ayant mené à la tête du Parti québécois, en mai 2015.

En remboursant lui-même les montants en souffrance, tel qu’il l’avait annoncé sur sa page Facebook le 17 mai, le grand patron de Quebecor s’est exposé à une amende minimale de 5000 $ pour avoir versé une contribution se situant au-delà de la limite permise de 500 $.

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) lui a donc fait parvenir un constat d’infraction le 21 juin. « M. Péladeau a plaidé coupable, mais il conteste le montant de l’amende », a confirmé la porte-parole du DGEQ, Julie St-Arnaud.

Le dossier sera donc entendu devant la Cour du Québec et d’ici là, le montant de l’amende réclamée par le DGEQ demeurera confidentiel.

Deux options s’offraient à Pierre Karl Péladeau pour rembourser les dettes qu’il avait cumulées lors de la course à la chefferie. L’homme d’affaires pouvait solliciter des dons du public ou payer lui-même le montant en souffrance.

« N’étant plus député à l’Assemblée nationale du Québec et n’occupant plus de fonction au sein du Parti Québécois depuis le 2 mai 2016, je n’ai évidemment pas sollicité de dons du public pour acquitter cette dette », a écrit l’ex-chef péquiste sur sa page Facebook le 17 mai.

« J’acquitterai personnellement l’ensemble des sommes actuellement dues découlant de cette course et de l’application de la loi par le Directeur général des élections du Québec. J’ai toujours assumé mes responsabilités et je continuerai à le faire. »

Un retour en politique toujours possible

S’il a contrevenu à la loi en remettant une contribution allant au-delà de la limite permise par la loi, Pierre Karl Péladeau n’a néanmoins pas effectué de « manoeuvre frauduleuse », a attesté le DGEQ.

Une telle manoeuvre l’aurait privé de l’exercice de ses droits électoraux — comme celui de se porter candidat — pendant une période de cinq ans.

À deux mois des élections, Pierre Karl Péladeau n’a toujours pas fermé la porte à un retour en politique.

« Je n’ai jamais souhaité ce départ », a-t-il d’ailleurs rappelé dans sa publication Facebook du 17 mai.



Avec Annabelle Caillou