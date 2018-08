Une ancienne candidate péquiste se présente pour la CAQ dans Marie-Victorin

Longueuil — Une ancienne candidate péquiste en 2007 et 2008, Martyne Prévost, tentera de se faire élire sous la bannière caquiste dans la circonscription de Marie-Victorin. Mme Prévost est une femme d’affaires de la Rive-Sud. Elle a longtemps oeuvré dans le secteur culturel, mais elle assume maintenant les fonctions de directrice générale du collège La Cabriole, un cégep privé spécialisé en équitation situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mme Prévost n’habite pas la circonscription qu’elle souhaite représenter, mais elle a été élevée à Longueuil et elle y a fait ses études. Elle se mesurera à la députée péquiste Catherine Fournier, qui avait remporté son siège avec plus de 52 % des voix à l’élection partielle de 2016.