Le DGEQ enquête sur un faux parti politique à caractère érotique

Une chaîne de boutiques érotiques qui a lancé un faux parti politique, allant même jusqu’à réserver un nom officiel (Parti rose Éros) à un mois du déclenchement de la campagne électorale provinciale, fait l’objet d’une enquête par le Directeur général des élections du Québec. Celle qui est présentée comme la « chef » de ce faux parti, Anne-Marie Ruel, est directrice des présentations à domicile de la chaîne de boutiques Éros et compagnie. En entrevue, elle reconnaît que la démarche n’a rien à voir avec la politique et qu’il n’a jamais été question de créer une véritable formation. « Ce qu’on fait, c’est vraiment une campagne marketing pour promouvoir la santé sexuelle des hommes et des femmes à travers les présentations à domicile partout au Québec », dit-elle.