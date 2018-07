Les quatre chefs de partis réunis le 17 août pour dialoguer avec les jeunes

Les quatre chefs de parti au Québec seront réunis le 17 août prochain lors d’une grande rencontre publique destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, organisée par l’Institut du Nouveau Monde (INM) et Le Devoir.

Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé ont confirmé leur participation à l’événement, « Dialogue jeunesse des chefs — élections 2018 ». Le directeur du Devoir, Brian Myles, agira comme animateur.

Environ 700 participants sont attendus à la soirée qui aura lieu à l’Université Concordia à Montréal. L’INM, qui célèbre le 15e anniversaire de son École d’été, « souhaite favoriser le dialogue entre les jeunes — qui se sentent trop souvent exclus des débats politiques — et les politiciens. Le déclin alarmant du taux de participation électorale des 18-35 ans depuis les années 1980 nous force à sortir des sentiers battus. Avec le Dialogue jeunesse, l’objectif est d’approcher la campagne électorale positivement, en axant les discussions sur les idées, et non sur les traditionnelles confrontations. C’est de cette manière que nous mettrons fin au cynisme des jeunes à l’égard des politiciens. L’activité offrira l’occasion unique aux chefs de parti de montrer aux jeunes qu’ils s’intéressent à eux, et aux jeunes de leur poser leurs questions. »

Les jeunes âgés de 18 à 35 ans représenteront d’ailleurs le tiers de l’électorat lors du scrutin provincial du 1er octobre prochain.

Pour participer à la soirée, qui commence à 19 h 30, des billets sont disponibles dès maintenant en prévente pour les membres de l’INM, et ils seront disponibles pour le grand public à compter du samedi 28 juillet. Tous les renseignements se trouvent sur le site Web de l’INM.