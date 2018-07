Les dentistes se retirent du régime public

L’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) a déposé officiellement jeudi des formulaires de retrait de 2000 dentistes du régime public de soins dentaires.



Les formulaires seront livrés aux bureaux de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) et du premier ministre Philippe Couillard. Le retrait du régime ne pourra toutefois survenir avant 30 jours.



Pour sa part, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a laissé savoir jeudi qu’il signerait une obligation qui forcera les dentistes à continuer à donner les services.



Mardi, les dentistes ont demandé au premier ministre Couillard de s’interposer dans le dossier puisqu’à leur avis, les négociations avec le ministre Barrette se déroulent dans un climat de répression, de menace et d’intimidation.



L’entente actuelle entre l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et le gouvernement est échue depuis avril 2015. Elle prévoit que les soins dentaires des enfants âgés de moins de 10 ans et des prestataires d’aide sociale soient couverts par l’État.



Un retrait massif des dentistes priverait ainsi dans un mois quelque 620 000 personnes de soins dentaires gratuits, sauf dans les situations d’urgence.



Le président de l’Association, Serge Langlois, reproche au ministre Barrette de vouloir imposer une baisse de rémunération à ses membres, dont le revenu moyen se situe autour de 180 000 $ par année. Le ministre a quant à lui accusé l’Association de véhiculer des messages erronés sur la place publique alors que les négociations se poursuivent.