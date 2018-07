Dépenses électorales: un autre rappel du DGEQ

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Il a choisi de ne pas encadrer les dépenses préélectorales, mais voilà que le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) s’est retrouvé mercredi à formuler un second rappel en moins d’une semaine à la suite d’un affichage par une coalition syndicale appelant à ne pas voter pour le PLQ et la CAQ. L’initiative n’est pas encadrée par la Loi électorale, puisqu’elle précède le décret ordonnant la tenue d’élections, a rappelé Pierre Reid. Dans un premier communiqué de presse se voulant « préventif », selon le DGEQ, ce dernier a rappelé le 12 juillet que les syndicats et autres tiers doivent s’abstenir, en période électorale, d’engager toute dépense ayant pour effet de « donner de la visibilité à une personne candidate ou à un parti politique, peu importe que cette visibilité soit positive, neutre ou négative ». Le DGEQ a rappelé que « dans [le] contexte [d’élections à date fixe], j’ai déjà demandé à mon équipe d’exercer une veille et d’analyser les dépenses préélectorales effectuées tant par les tiers que les partis politiques et les candidats indépendants », a-t-il rappelé mercredi.