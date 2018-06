L’article controversé de la loi sur la neutralité religieuse suspendu à nouveau

La Cour supérieure inflige un second camouflet à la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Les lignes directrices sur le traitement d’une demande d’accommodement religieux n’y changent rien : l’article 10 de la « loi 62 » prévoyant qu’une personne offrant ou recevant un service public « doit avoir le visage découvert » n’entrera pas en vigueur dimanche comme l’escomptait le gouvernement libéral, a tranché le juge Marc-André Blanchard.

« Un préjudice irréparable sera causé aux femmes musulmanes à partir du 1er juillet si la suspension n’est pas accordée et il est urgent d’agir », a-t-il soutenu dans une décision dévoilée jeudi. En contrepartie, « le préjudice causé au bien public en suspendant cet article de la loi semble minime », a-t-il ajouté.

L’article 10 de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse « apparaît, à première vue, violer » la liberté de conscience et la liberté de religion qui sont garanties à la fois par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne, selon le magistrat.

L’avocate Catherine McKenzie s’est dite « très contente du résultat ». Pour cause, sa consoeur Olga Redko et elle sont parvenues une seconde fois à convaincre la Cour supérieure de suspendre l’application de l’article 10 de la « loi 62 ». Mandatées par le Conseil national des musulmans, l’Association canadienne des libertés civiles et la citoyenne Marie-Michelle Lacoste (Warda Naili), elles y étaient arrivées une première fois, quelques semaines à peine après l’adoption de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse par l’Assemblée nationale. « Si le législateur estime que les accommodements sont nécessaires à l’application de la Loi, alors le législateur doit s’assurer que ces accommodements et les lignes directrices les accompagnant sont à la portée du public au même moment », avait écrit le juge Babak Barin.

Les lignes directrices visant à « guider » les organismes publics dans le traitement de demandes d’accommodement pour un motif religieux, dévoilées par Mme Vallée le 10 mai dernier, n’ont toutefois pas convaincu son confrère Marc-André Blanchard que les droits constitutionnels des femmes musulmanes demeureraient intactes si la loi 62 était mise en oeuvre dans son entièreté.

La procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée, dispose de 30 jours pour interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. « Compte tenu de la nature du recours et du remède ordonné, le dépôt d’un appel est plus que susceptible de causer un préjudice grave et irréparable aux femmes musulmanes qui couvrent leur visage en public pour des motifs religieux, il s’ensuit que l’ordonnance rendue doit être exécutoire nonobstant appel », précise le juge Blanchard.

D’autres détails suivront.