L’institut sur la souveraineté en appelle de la décision de l’ARC

L’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) ne se satisfaisait pas du refus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de lui accorder le statut d’organisme de bienfaisance, l’accusant de « partialité », de « discrimination » et de « politisation [de son] dossier ». Il déposera sous peu un avis d’opposition devant la Direction des appels du fisc canadien. « L’ARC a décidé d’adopter une politique de discrimination à l’endroit de l’IRAI », a fait valoir l'« idéateur » de l’Institut, Pierre Karl Péladeau. L’ex-chef du Parti québécois a déjà déboursé plus d’un million de dollars pour le groupe de recherche. L’IRAI poursuit des « fins politiques non énoncées », soit « promouvoir l’indépendance du Québec et faire avancer les intérêts du PQ », a tranché l’ARC le 2 mai dernier.