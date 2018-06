Romeo Saganash demande la démission de Gaétan Barrette

Le député néodémocrate fédéral Romeo Saganash exige la démission du ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette pour ses propos tenus sur les résidents du Nord il y a deux semaines, malgré ses excuses. Dans une déclaration écrite envoyée vendredi, le député cri accuse le ministre de « racisme » et de « haine » envers « sa communauté ». Dans un enregistrement audio obtenu par Le Devoir et la CBC on entend M. Barrette affirmer que d’ici six mois, il y aura au moins un cas de parent ne pouvant accompagner son enfant dans l’avion-ambulance, quiconque agité ou drogué n’étant pas autorisé à bord. « Les stéréotypes qu’il exprime sont enracinés dans la violence coloniale, a déclaré M. Saganash. Ils nuisent aux familles autochtones et aux personnes toxicomanes. »