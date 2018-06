Propos jugés racistes: Barrette doit démissionner, réclament des leaders autochtones

Les propos jugés racistes tenus envers les Inuits par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ont créé une véritable onde de choc chez les autochtones, qui célébraient leur journée nationale jeudi, certains d’entre eux allant jusqu’à demander sa démission.

Les explications livrées par le ministre sur plusieurs tribunes n’ont non seulement pas suffi, mais elles semblent avoir empiré les choses.

« J’ai eu une conversation avec Gaétan Barrette [ce matin]. Il y a essayé d’expliquer ses commentaires, il a continué en disant que ce n’était pas envers un groupe spécifique ou les Inuits. Mais je lui ai répondu que je ne pouvais pas accepter ses explications », a dit le maire de Kuujjuaq, Tunu Napartuk, qui continue de demander la démission de M. Barrette. Selon lui, le ministre a semblé désolé que ses commentaires aient été pris hors contexte. « Mais cette explication, je n’ai pas pu l’accepter. Ça renforce les stéréotypes et le racisme, particulièrement envers les Inuits. »

Lors d’un bain de foule dans une mosquée de sa circonscription de Brossard il y a deux semaines, M. Barrette avait tenté d’expliquer à un citoyen pourquoi l’accompagnement parental dans les évacuations aéromédicales au Nunavik était encore un problème. Il a insinué que même si les avions-hôpitaux ont été modifiés pour pouvoir accueillir des accompagnateurs, il y aura encore des cas où ces derniers seront expulsés de l’avion-ambulance en raison d’une consommation de drogue ou d’alcool.

« Je peux vous garantir qu’il y aura au moins un cas dans les six prochains mois où quelqu’un ne sera pas admis dans l’avion. Pourquoi ? Parce que quiconque est agité, drogué ou sous l’influence de quoi que ce soit ne sera pas autorisé à monter à bord, sous aucun prétexte, ça n’arrivera pas. Et ça arrive tout le temps », a affirmé le ministre dans un enregistrement audio obtenu par Le Devoir et CBC.