La CAQ propose des tramways et le prolongement du REM

Après avoir écarté le projet de ligne rose de Valérie Plante, François Legault propose de décongestionner le Grand Montréal en prolongeant le Réseau express métropolitain (REM) dans les couronnes nord et sud et en construisant un tramway qui relierait le centre-ville de Montréal à la pointe est de l’île de Montréal.

Un gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) consacrerait 10 milliards de dollars au Programme québécois des infrastructures d’ici 2030, a indiqué son chef, François Legault, mercredi.

Pour l’île de Montréal, la CAQ poursuivrait les projets de prolongement de la ligne bleue du métro et la réalisation du Service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, mais un gouvernement caquiste aménagerait un tramway dans l’est de Montréal. Ce tramway partirait de la pointe de l’île et passerait par le métro Radisson pour suivre le tracé de l’ancienne voie ferroviaire jusqu’au centre-ville de Montréal.

La CAQ ressusciterait aussi le projet de modernisation de la rue Notre-Dame au coût de 625 millions. Transformée en boulevard urbain, cette artère pourrait accommoder le tramway. La circulation des camions y serait également rationnée.

« Les propositions de ce plan sont les plus belles que je n’ai jamais vues pour l’est de Montréal, un secteur qui a été oublié pour les transports collectifs », a commenté la candidate de la CAQ dans Pointe-aux-Trembles et actuelle mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau.

Le poids du 450

Mais François Legault réserve de gros morceaux de son plan aux banlieues. Un gouvernement de la CAQ étendrait le REM à Laval sur une distance de 15 kilomètres le long de l’autoroute 15. Il étudierait aussi l’expansion du REM dans l’axe est-ouest dans l’emprise de l’autoroute 440.

Sur la Rive-Sud, la CAQ envisage aussi de prolonger le REM de Brossard jusqu’au secteur de Chambly. Le REM pourrait même se rendre jusqu’à Sainte-Julie, avance-t-on. Le plan suggère aussi de refaire une beauté au boulevard Taschereau, qui pourrait accueillir un tramway sur 6,5 kilomètres.

Les mesures proposées visent les axes les plus achalandés et les plus urgents, a précisé François Legault.

Le chef caquiste se défend de vouloir écarter l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pourtant mandatée par le gouvernement pour planifier les transports dans la grande région de Montréal tout en dépolitisant cet exercice. « Quand on consulte les maires, on voit que les priorités changent d’un maire à l’autre ou d’une mairesse à l’autre. Donc, il y a un arbitrage à faire, qui doit être fait par le gouvernement du Québec », a affirmé M. Legault.

La CMM

Du même souffle, François Legault croit que le modèle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), que préside la mairesse Valérie Plante, devrait être revu. Les banlieues devraient avoir un poids égal à celui de Montréal au sein de la CMM, a-t-il dit. En cas d’impasse, c’est le gouvernement qui trancherait à titre d’arbitre, et non la mairesse de Montréal, qui détient un droit de veto à l’heure actuelle. « L’addition du bien commun de Montréal et du bien commun du 450, ça ne donne pas nécessairement le bien commun pour l’ensemble de la CMM », a avancé François Legault.

« J’ai rencontré Valérie Plante. Évidemment, elle m’a dit que sa priorité, c’était la ligne rose. J’ai rencontré des dizaines de maires et mairesses du 450. Ils m’ont dit que la ligne rose n’était pas leur priorité. Donc, à un moment donné, il faut essayer d’avoir un consensus, mais si jamais il n’y en a pas, le gouvernement du Québec a une responsabilité de choisir pour le bien commun de la CMM », a soutenu M. Legault.