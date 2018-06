Cannabis: contester la loi québécoise «va coûter un bras», prévient la ministre Charlebois

La tâche de dissiper le flou sur la légalité de la culture du cannabis à la maison — permise par Ottawa, mais interdite par Québec — incombera à des citoyens. Ni Ottawa ni Québec n’entendent demander à la Cour de démêler l’imbroglio.

« La loi fédérale dit : « Vous pouvez avoir quatre plants ou moins. » Mais, la loi provinciale dit : « Zéro plant »», a déclaré la ministre québécoise déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, mercredi. « Je dis aux citoyens : soyez vigilants, c’est la loi du Québec qui prévaut », a-t-elle ajouté du tac au tac.

Cela dit, le gouvernement du Québec ne demandera pas à la Cour de confirmer ses dires. « Non, c’est le citoyen qui va initier [un tel recours] », a indiqué Mme Charlebois en marge d’une séance du Conseil des ministres.

L’élue québécoise a accueilli avec un sourire la décision de la procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, de demeurer à l’écart de toute contestation de la loi québécoise devant les tribunaux. « Les citoyens pourraient, eux autres, contester notre loi », a convenu Mme Charlebois, avant d’ajouter : « Et, ça va leur coûter un bras ! » Le Québec « va se défendre » afin que sa loi reste intacte, a-t-elle prévenu.

Le projet de loi C-45, qui permet notamment aux Canadiens de faire pousser jusqu’à quatre plants à la maison, a passé la rampe du Parlement canadien mardi. Le projet de loi 157, qui interdit « [à] tous, de cultiver du cannabis à des fins personnelles dans une maison d’habitation », a, lui, été adopté par l’Assemblée nationale une semaine plus tôt. « C’est le citoyen qui est impacté en ce moment par le flou que laisse le fédéral », a déploré une énième fois Mme Charlebois. « [Mais], on va vivre avec les conséquences. »

La ministre déléguée à la Santé publique a rappelé que la loi québécoise fera l’objet d’une révision dans trois ans. « Les législateurs pourront à ce moment-là revoir leur position [sur la culture à domicile, notamment] », a-t-elle fait remarquer.

D’autre part, Mme Charlebois a réitéré mercredi que la Société québécoise du cannabis (SQC) mettra tout en place à temps pour l’entrée en vigueur de légalisation du cannabis — dont la date exacte sera annoncée par le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, plus tard aujourd’hui. L’embauche et la formation du personnel de la SQC vont bon train, selon elle. « C’est sûr qu’on va être prêts », a-t-elle lancé aux journalistes. La Société des alcools du Québec (SAQ) a repéré, de pair avec les municipalités, des lieux où les 45 boutiques pourraient être implantées au cours de la prochaine année. « On ne veut pas installer des boutiques du cannabis là où les élus municipaux n’en veulent pas », a-t-elle répété.

