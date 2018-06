CAQ: le neuropédiatre Lionel Carmant candidat

Après quelques mois de réflexion, le neuropédiatre Lionel Carmant a confirmé dimanche qu’il tentera de se faire élire sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) et il assure que les sondages encourageants pour le parti n’ont rien eu à voir dans sa décision de faire le saut en politique active. « Je suis avec la CAQ depuis 2011, j’ai hésité à faire le saut en politique en 2012, mais je ne me sentais pas prêt, j’avais d’autres choses à faire en médecine. Maintenant, je pense que j’avais fait tout ce que je pouvais au niveau médical, puis j’avais le goût de me lancer en politique », a-t-il déclaré. En compagnie du chef caquiste François Legault, M. Carmant a annoncé qu’il se présenterait dans la circonscription de Taillon, en Montérégie, un bastion du Parti québécois.