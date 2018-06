La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, met en lumière de sérieuses « lacunes » dans la gestion des baux et ce non seulement à la Société québécoise des infrastructures (SQI).

En 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a renouvelé son bail au 1199, rue De Bleury à Montréal sept ans avant son échéance, et ce, pour une durée de 22 ans, « sans obtenir d’avantages suffisants pour justifier cette décision », selon elle. « Le renouvellement, qui engageait la Commission pour un montant de 110 millions de dollars, a été approuvé par [un président intérimaire, puis] un comité administratif composé uniquement de deux administrateurs, ce qui est difficilement justifiable d’un point de vue de la saine gestion des fonds publics », soutient la VG dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale mercredi matin.

La SQI ne fait « pas suffisamment appel à la concurrence pour maximiser son pouvoir de négociation », poursuit la VG.

Mais, les entreprises du collecteur de fonds libéral Marc Bibeau et du géant de l’immobilier Georges Gantcheff n’ont pas bénéficié d’un traitement de faveur, constate-t-elle. « [N] ous ne pouvons conclure que les pratiques observées sont spécifiques aux baux et aux contrats d’aménagement conclus avec des entreprises de Marc Bibeau ou de Georges Gantcheff. D’ailleurs, nous avons identifié des lacunes de même nature dans d’autres baux », a-t-elle écrit. Cela dit, Mme Leclerc a identifié un bail avec M. Bibeau et deux avec M. Gantcheff qui n’ont pas fait l’objet d’un appel d’offres.

Entre 2004 et 2006, la SQI a renouvelé à la hâte trois baux d’importance (200, chemin Sainte-Foy, 800, place D’Youville et 900, place D’Youville à Québec) avec des entreprises qui n’appartiennent ni à Marc Bibeau ni à Georges Gantchef. Elle a conclu des ententes qui se sont avérées « désavantageuses pour le gouvernement », estime la VG. « Parmi les irrégularités constatées, nous avons retenu l’utilisation inadéquate de l’expertise interne, la durée des renouvellements, l’acceptation de clauses au bail défavorables pour la Société, de même qu’une information incomplète fournie aux membres du conseil d’administration », souligne-t-elle.

D’autre part, la SQI escamote « les étapes clés » de la gestion des contrats d’aménagement des locaux loués. Elle se contente « souvent » d’une seule soumission pour les travaux, ce qui ne lui donne pas l’assurance d’obtenir le meilleur prix pour les aménagements.

Les organismes publics qui ne sont pas assujettis à la SQI ne sont pas exempts de reproches de la part de l’équipe de Mme Leclerc. Au contraire. Une fois sur deux, « ils n’ont pas sollicité adéquatement la concurrence avant de conclure un bail avec un locateur », indique-t-elle.

