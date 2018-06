Une troisième semaine de vacances après trois ans pour les travailleurs québécois

Les travailleurs québécois ont désormais droit à une troisième semaine de vacances après trois années — et non plus cinq — de service continu chez un même employeur, en vertu de la réforme de la Loi sur les normes du travail adoptée à l’unanimité mardi à l’Assemblée nationale.

Le projet de loi 176 a reçu l’appui de tous les partis, et même de Québec solidaire, qui en a pourtant dénoncé les dispositions sur les clauses de disparité et les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La réforme, pilotée par la ministre du Travail, Dominique Vien, maintient la durée des vacances à deux semaines pour les travailleurs ayant fait une année continue chez un même employeur. Elle permettra sans doute au Parti libéral de courtiser les travailleurs québécois en campagne électorale, puisqu’elle inscrit dans la loi la possibilité d’obtenir une troisième semaine de vacances après trois ans de travail. Les travailleurs devaient auparavant attendre cinq ans avant d’en obtenir autant.

En cette année marquée par le mouvement #MoiAussi, la refonte permet aussi d’inscrire la notion — auparavant absente — de harcèlement sexuel dans la loi et d’exiger que les milieux de travail en soient exempts.

Tous les employeurs devront aussi se doter d’une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes pour violences sexuelles.

Le gouvernement Couillard confirme dans cette refonte de la loi sa nouvelle approche vis-à-vis des clauses de disparité de traitement en fonction de la date d’embauche. Il interdit les clauses de disparité de traitement à l’égard d’un régime de retraite ou d’avantages sociaux qui sont basées uniquement sur la date d’embauche pour les nouveaux employés.