Situation «irrégulière» à l’UQO

La composition du conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) est « irrégulière », affirme le Syndicat des professeurs de l’UQO (CSN), qui demande à la ministre de l’Enseignement supérieur de corriger la situation. Le mandat des membres nommés par Québec est de trois ans et est renouvelable une seule fois. Or, certains membres du conseil siègent encore même si leur second mandat est terminé, selon le syndicat. Invité à commenter, le cabinet de la ministre Hélène David a indiqué au Devoir dimanche que des nominations au conseil devraient avoir lieu bientôt.