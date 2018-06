Québec solidaire dévoile sa politique en matière d’inclusion

Le Québec a un tel retard à corriger en matière d’inclusion qu’il faudrait que le secteur public se fixe un taux d’embauche de 25 % au sein des minorités visibles et ethniques jusqu’à ce que celles-ci représentent 18 % de la main-d’oeuvre, affirme Québec solidaire (QS).

Convaincu d’un « coup de barre » à donner, le parti a dévoilé dimanche une politique qui prévoit également la création de « Carrefours d’accueil en immigration », lesquels joueraient un rôle de « guichet unique » permettant d’orienter les nouveaux arrivants vers des services comme l’aide à l’emploi ou des cours de francisation.

« C’est là que le Parti libéral, qui est là depuis 15 ans, a le plus échoué : face aux nouveaux arrivants et arrivantes, face aux gens de la diversité culturelle, des minorités visibles », a dit la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, lors de la présentation de la politique dimanche.

« Dans la fonction publique, il y a des règles. Elles sont à peine respectées. D’ailleurs, il manque énormément d’employés issus de la diversité culturelle au sein du secteur public », a ajouté Mme Massé. « Il faut un coup de barre. » Québec solidaire souhaite que le taux de représentation des communautés culturelles soit le même que dans la société, soit d’environ 18 %. D’ici 2024, la fonction publique devrait embaucher un « minimum » de 3750 personnes, a-t-elle dit.

Annonces des partis

À quelques mois des élections, les annonces se succèdent. La politique de QS survient deux semaines et demie après le dévoilement par le gouvernement Couillard d’une stratégie de la main-d’oeuvre 2018-2023 qui promet une somme de 1,3 milliard sur cinq ans. Le plan insiste sur la francisation, mais aussi sur la réduction des délais dans la remise des certificats de sélection.

Le Parti québécois a proposé il y a deux semaines de travailler sur la sélection des immigrants en fonction notamment de leur connaissance du français. Il souhaite aussi qu’ils choisissent de s’installer pas seulement à Montréal, mais en région.

Du côté de la CAQ, des documents révélés récemment par L’actualité montrent que le parti veut mettre un accent particulier sur la francisation et souhaite réformer « en profondeur » le ministère de l’Immigration.

En mars 2017, les communautés culturelles comptaient pour 9,4 % des employés du secteur public, selon le Secrétariat du Conseil du trésor, responsable des programmes d’accès à l’emploi. Cependant, le pourcentage varie grandement d’une catégorie à l’autre. Alors qu’il se situe à 12,1 % chez les enseignants, il est à 9,5 % chez les professionnels, à 3,5 % dans les postes cadres et à 3,2 % dans la haute direction.

Québec solidaire espère ainsi que le secteur public montrera l’exemple au secteur privé, lequel est visé par certains éléments de la politique dans l’espoir de mieux impliquer les entreprises dans la francisation. Le budget consacré au Programme d’aide à l’intégration des personnes immigrantes passerait de 4 millions à 12 millions. L’application de la loi 101, qui vise actuellement les entreprises de 50 employés et plus, couvrirait désormais les sociétés de 20 employés et plus. Par la suite, le seuil serait abaissé à 10 employés. Le parti politique souhaite aussi travailler à la reconnaissance des compétences de l’étranger.

L’intégration des immigrants a fait l’objet d’une attention particulière du Vérificateur général du Québec (VGQ) l’an dernier. Selon le VGQ, qui s’est penché sur les programmes de francisation, il existe un certain nombre de problèmes, dont les contrôles pour assurer un arrimage entre l’offre et l’aide financière.

Dans son budget en mars, le gouvernement Couillard a affirmé que « l’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail peut encore s’améliorer » et que le taux d’emploi des immigrants qui sont au Québec depuis plus de dix ans (81,9 %) est inférieur à celui des gens nés au Canada (86,2 %). Pour les immigrants arrivés il y a moins de cinq ans, le taux est de 65,8 %.