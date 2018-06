Femmes et politique: un plan d’action «trop concret serait hasardeux», fait valoir le PLQ

En deux ans de travaux, la Commission des relations avec les citoyens (CRC) de l’Assemblée nationale a consulté un échantillon de personnes « bien petit et peu représentatif de l’ensemble des Québécoises et des Québécois », et c’est ce qui explique qu’elle ait accouché d’un rapport sur la présence des femmes en politique qui n’est pas « trop concret », a fait valoir jeudi la libérale Monique Sauvé.

Elle répondait ainsi aux commentaires déçus du Parti québécois, de Québec solidaire et des groupes de femmes, qui ont tour à tour dénoncé le rapport « bidon » ou « édulcoré » de la CRC.

Au moyen d’une sondage en ligne et de consultations, les membres de la CRC s’étaient donné le mandat de faire en sorte que « des changements concrets adviennent à court terme ».

Sauf qu’aucun groupe ayant participé aux consultations ne représente les femmes du secteur économique et les communautés autochtones, a rappelé Monique Sauvé. « Alors, vous aurez compris qu’il y a un feu rouge. Il faut être prudent dans l’interprétation des résultats. […] On peut aller avec des pistes de recommandation, mais dans l’interprétation des résultats face à l’échantillon qui est présenté, un plan d’action trop concret serait hasardeux », a ajouté l’élue de Fabre, dans une tentative de défendre le rapport de la CRC.

Et puis « malgré tous les efforts, l’échantillon est bien petit et peu représentatif », a-t-elle ajouté.

Les « petits pas » plutôt que l’action concrète

À son avis, il valait mieux que la « théorie des petits pas » prévale sur la recherche du « scoop » ou de « l’action concrète dans un mois ».

Aux élues qui ont dénoncé l’absence de mention, dans le rapport, des débats entourant une loi sur la parité ou les mesures contraignantes, elle a servi un avertissement. « Si on met l’ensemble des témoignages des groupes et les résultats de la consultation en ligne, dans le cas de la volonté à avoir des quotas légaux, on n’est pas dans une tendance majoritaire à 50 % et plus », a-t-elle déclaré.

Le rapport de la CRC des citoyens indique que 10 des 14 témoignages recueillis lors des consultations étaient favorables aux quotas. « Quatre privilégient l’atteinte d’une zone paritaire qui se situe entre 40 % et 60 % des candidatures, tandis que six fixent la cible à 50 % », est-il écrit.

Parmi les 1019 Québécois ayant participé à un sondage Léger-Le Devoir en avril, 69 % ont dit croire que les « partis politiques devraient avoir autant de femmes que d’hommes parmi leurs candidats ».

QS et le PQ veulent passer à l’action

Monique Sauvé s’est en par ailleurs prise à sa collègue péquiste Catherine Fournier, qui a dénoncé dans les médias le manque de mordant du rapport de la CRC avant que celui-ci ne soit publié. « Elle a publiquement annoncé certaines recommandations et même osé nommer des détails de nos séances de travail qui sont confidentielles, et nous sommes accusés de partisanerie. Alors, je veux vous le dire, c’est inacceptable », a-t-elle lancé, en rappelant l’embargo associé au rapport.

La principale intéressée a répété qu’elle trouvait le rapport de la CRC décevant, voire « insultant » pour les personnes qui ont participé aux consultations. « Il faut qu’on pose des gestes extrêmement concrets si on veut véritablement améliorer la situation et la place des femmes en politique », a-t-elle martelé. « Depuis quelques années, nous faisons du surplace. Nous sommes incapables de franchir la barre du tiers des parlementaires qui sont des femmes, il y a une espèce de plafond de verre qui demeure. »

Gabriel Nadeau-Dubois, de QS, est allé dans le même sens. « ll faut des gestes concrets. Il faut des gestes contraignants. Il faut des gestes qui fonctionnent, des gestes efficaces, et c’est à ça que s’est refusée la majorité libérale », a-t-il déploré.

Au nom de sa collègue Manon Massé, en convalescence en raison d’un fémur cassé, il a déposé le « livre rose » que celle-ci a préparé pour exprimer sa dissidence.

Le document propose la mise en place de quatre propositions, sous forme de bonus et de malus. QS propose ainsi de remettre un montant forfaitaire de 1000 $ aux candidates et de majorer le financement des partis politiques en fonction du pourcentage de femmes élues dans leur parti, mais aussi d’amputer de moitié l’allocation annuelle des les partis politiques n’ayant pas de parité dans leurs candidatures et de modifier la Loi sur l’exécutif pour rendre obligatoire la parité au Conseil des ministres.