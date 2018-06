Données personnelles: le DGEQ invité à examiner les pratiques des partis

Québec — Le gouvernement presse le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) d’examiner les pratiques des partis politiques en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles des électeurs. La ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, Kathleen Weil, a déposé le projet de loi 188 mercredi. Le projet de loi, qui tient sur seulement deux pages, demande au DGEQ d’examiner et d’évaluer les pratiques des partis politiques québécois quant à la « collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et la sécurité » des renseignements personnels des électeurs, et d’en faire rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er octobre 2019.